Ворог обстріляв полігон ЗСУ касетними боєприпасами: загиблий та десятки постраждалих

В ніч на 12 серпня російські терористи атакували ракетою один із навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Внаслідок удару загинув один військовослужбовець, 11 отримали поранення різного ступеня тяжкості, ще 12 звернулися за меддопомогою зі скаргами на акубаротравму та гострий стрес.

Повідомляється, що особовий склад отримав сигнал «Ракетна небезпека» і почав переміщення до укриттів, проте група військових потрапила в зону ураження касетних боєприпасів.

На місці події працюють екстрені служби, пораненим надається необхідна допомога. ЗСУ продовжують вдосконалювати заходи безпеки на навчальних об’єктах для мінімізації жертв.

Як повідомляло ForUa, 29 липня ворог атакував ракетами територію одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Попри вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат не вдалося.