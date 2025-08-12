﻿
Надзвичайні події

Ворог обстріляв полігон ЗСУ касетними боєприпасами: загиблий та десятки постраждалих

Ворог обстріляв полігон ЗСУ касетними боєприпасами: загиблий та десятки постраждалих

В ніч на 12 серпня російські терористи атакували ракетою один із навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Внаслідок удару загинув один військовослужбовець, 11 отримали поранення різного ступеня тяжкості, ще 12 звернулися за меддопомогою зі скаргами на акубаротравму та гострий стрес.

Повідомляється, що особовий склад отримав сигнал «Ракетна небезпека» і почав переміщення до укриттів, проте група військових потрапила в зону ураження касетних боєприпасів.

На місці події працюють екстрені служби, пораненим надається необхідна допомога. ЗСУ продовжують вдосконалювати заходи безпеки на навчальних об’єктах для мінімізації жертв.

Як повідомляло ForUa, 29 липня ворог атакував ракетами територію одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Попри вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат не вдалося.

 

 

 

Теги:

ЗСУкасетні боєприпасивійна в Україніжертви обстрілуобстріл полігону ЗСУ
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Допомога звільненим із полону: де і як отримати
Здоров'я 11.08.2025 21:07:59
Допомога звільненим із полону: де і як отримати
Читати
Спецоперація "Опікун": в Україні викрито схему ухилення від мобілізації, понад 60 обшуків та 27 підозр
Надзвичайні події 11.08.2025 20:48:16
Спецоперація "Опікун": в Україні викрито схему ухилення від мобілізації, понад 60 обшуків та 27 підозр
Читати
Зеленського не буде на переговорах Трампа і Путіна
Полiтика 11.08.2025 20:29:20
Зеленського не буде на переговорах Трампа і Путіна
Читати

Популярнi статтi