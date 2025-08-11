﻿
Надзвичайні події

Спецоперація "Опікун": в Україні викрито схему ухилення від мобілізації, понад 60 обшуків та 27 підозр

В Україні триває спецоперація "Опікун", спрямована на викриття схем ухилення від мобілізації за допомогою підроблених медичних документів. На третьому етапі операції правоохоронці повідомили про підозру 27 чоловікам. Про це повідомляють в Офісі Генпрокурора та Нацполіції.

Так, підозрювані надавали до військових частин довідки про нібито тяжкі хвороби чи інвалідність родичів, які потребують постійного догляду, або ж про власну непридатність до служби.

– У низці випадків медична документація була повністю фіктивною, а дані про звернення до лікарів відсутні. Встановлено навіть факти умисного самоскалічення, – уточнили в Офісі Генпрокурора.

Під час понад 60 обшуків у різних регіонах України, зокрема в Києві та 21 області, вилучили підроблені довідки, медичні картки та інші докази використання фальшивих документів для уникнення служби.

Уся необхідна інформація передана до територіальних центрів комплектування для перевірки законності наданих відстрочок.

Досудове розслідування триває за статтями ч. 4 ст. 409, ст. 336, ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України. Підозрюваним загрожує до 10 років ув’язнення.

Наразі правоохоронці продовжують збір доказової бази для притягнення всіх причетних до схеми осіб до кримінальної відповідальності, наголосили у Нацполіції.

У правоохоронних органах нагадали, що на попередніх етапах спецоперації було викрито близько сотні аналогічних випадків підроблення документів для уникнення військової служби.

 

 Автор: Сергій Ваха

