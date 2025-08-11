Легендарний ювелірний бренд продають за $50 мільйонів

Британська компанія Gemfields Group Limited оголосила про продаж всесвітньо відомого ювелірного бренду Fabergé американській інвестиційній фірмі SMG Capital LLC за $50 мільйонів. Ця угода, як повідомляє Gemfields, є частиною стратегії компанії, спрямованої на зосередження на основній діяльності — видобутку дорогоцінного каміння, інформує ForUА.

Деталі угоди та плани компаній

Згідно з офіційним повідомленням Gemfields, права на бренд Fabergé, який вона придбала у 2013 році, тепер перейдуть до нового американського власника. Компанія пояснила, що отримані від продажу кошти будуть спрямовані на розвиток видобувних проєктів, зокрема рудників смарагдів у Замбії та рубінів у Мозамбіку. Цей крок має зміцнити фінансову стабільність Gemfields.

Fabergé, заснований у 1842 році Карлом Фаберже, відомий у всьому світі завдяки своїм винятковим ювелірним виробам, особливо знаменитим великоднім яйцям, які створювалися для російської імператорської родини. За понад півтора століття бренд став символом розкоші та витонченості, переживши багато змін власників.

Новий власник, SMG Capital LLC, поки не розкриває своїх планів щодо майбутнього Fabergé. Однак, за оцінками експертів, очікується, що американська компанія може зосередитися на розширенні присутності бренду на ринках Північної Америки та Близького Сходу, а також інвестувати в створення нових колекцій.

Ця угода знаменує новий етап в історії одного з найвпливовіших ювелірних брендів світу, який тепер розпочне свою діяльність під американським управлінням.

