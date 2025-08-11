Азербайджан готовий зняти заборону на постачання зброї Україні

Азербайджан розглядає можливість зняття ембарго на постачання озброєння Україні у відповідь на послідовні удари російських військ по азербайджанських енергетичних об’єктах на території України. «Якщо Росія продовжить агресивну політику щодо інтересів Азербайджану, офіційний Баку почне розглядати питання про скасування ембарго на постачання зброї Україні, що знаходиться у його арсеналі», — повідомляє портал Caliber.Az з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що удари Росії по нафтосховищу азербайджанської компанії SOCAR в Україні, а також по інших азербайджанських об’єктах і газокомпресорній станції, що транспортує азербайджанський газ до України, стали приводом для поглиблення кризи у двосторонніх відносинах.

Під час недільної телефонної розмови президенти України та Азербайджану засудили ці навмисні авіаудари і висловили спільну позицію щодо протидії агресії.

