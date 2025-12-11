Більшість українців не вірять у мир із Росією й чекають нового удару

Переважна більшість українців не готові поступатися ані територіями, ані євроатлантичним курсом у можливих переговорах із Росією. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова та Київського Безпекового Форуму, проведеного 12–17 вересня 2025 року.

Згідно з результатами, 62% опитаних категорично відкидають будь-які компроміси щодо територіальної цілісності чи відмови від інтеграції із Заходом. Лише 5% респондентів готові підтримати вимоги Кремля, які включають виведення українських військ із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і юридичну фіксацію цих територій, а також Криму й Севастополя, як «регіонів Росії».

Небагато більше — 10% — виступають за скасування всіх західних санкцій проти Росії. Лише 18% погодилися б на закріплення в Конституції України нейтрального, позаблокового статусу.

Як і навесні цього року, більшість українців не вірять у можливість надійного миру з Росією: 64% переконані, що навіть у разі підписання угоди Москва порушить її і знову нападе, щойно матиме слушний момент. Тому питання реальних механізмів безпеки для держави респонденти вважають визначальним.

Найнадійнішою гарантією громадяни називають зміцнення української армії: 88% вважають, що гарантоване фінансування та розвиток оборонних спроможностей без будь-яких обмежень — це справжній захист, а не чергова дипломатична декларація.

Опитування проводили методом face-to-face на контрольованій урядом території. Вибірка — 1210 респондентів віком від 18 років, сформована за демографічною структурою населення станом на початок 2022 року. Теоретична похибка — до 2,9%, хоча додаткові відхилення можливі через масові переміщення населення внаслідок російської агресії.