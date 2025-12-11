Покоління Альфа перемагає арифметику - 67 більше не існує

Мережа бургерних In-N-Out викреслила номер 67 із системи замовлень після того, як TikTok перетворив його на магніт для натовпів підлітків, які приходили не стільки по їжу, скільки по контент.

Усе почалося з вірусного відео: десятки підлітків стоять біля стійки, тримають телефони напоготові й чекають, коли хтось із працівників оголосить фатальне «шістдесят сім». Лунає номер – і починається овація, немов щойно забили переможний триллер у фіналі НБА.

Коли ж працівники втомилися перетворювати кожне оголошення замовлення на TikTok-мітинг, компанія спершу просто перестала озвучувати 67-й номер, а згодом – взагалі вилучила його зі своєї системи. Якщо покоління Альфа хотіло мем – In-N-Out у відповідь зробив культурну люстрацію порядкового позначення.

Фраза «6-7», яка лягла в основу тренду, стала «словом 2025 року» за версією Dictionary.com і походить із пісні репера Skrilla Doot Doot (67). У TikTok її використовували для жартів про зріст баскетболістів, а підкріпило хвилю відео з підлітком Маверіком Тревільяном, який з ентузіазмом виконує жест «6-7» прямо на матчі.

Сенс цього мемного пароля до кінця так і не зрозумілий — щось між «так собі» і «ну, може бути». Але якщо мем здатен змусити мережу бургерних скасувати ціле число — покоління Альфа, схоже, вже тестує межі всесвіту.