Постачання зброї США за новим механізмом розпочнуться дуже швидко, – Вітакер

Одразу декілька країн найближчим часом можуть оголосити про виділення грошей на закупівлю американської зброї для України. Про це заявив посол США в НАТО Метью Вітакер, пише Reuters.

За словами Метью Вітакера, Нідерланди стали першою країною, яка скористалася новим механізмом НАТО для фінансування поставок американської зброї Україні. Однак найближчим часом до ініціативи приєднаються й інші країни.

– Ми рухаємося якомога швидше, – говорить Вітакер.

Він зауважив, що постачання США за новим механізмом розпочнуться дуже швидко.

– Я думаю, що ми побачимо, що це буде рухатися дуже швидко, безумовно, (постачання будуть, – Ред.) у найближчі тижні, але деякі навіть раніше. Нідерланди – лише перші з багатьох. Ви побачите низку оголошень у найближчі тижні, – сказав посол США при НАТО.

ForUA.com нагадує, що 4 серпня Нідерланди заявили про виділення Україні €500 млн для посилення протиповітряної оборони, зокрема на ракети та обладнання для систем ППО Patriot.

Механізм підтримки України, який запустили США та країни НАТО, працюватиме через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Він спрямований на пришвидшення постачання Україні критично важливого озброєння та оборонних систем, які у значних обсягах можуть бути надані США.