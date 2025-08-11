Серед білого дня невідомий намагався зґвалтувати учасницю телешоу «Холостяк»

В Одесі близько полудня невідомий чоловік намагався зґвалтувати учасницю телешоу «Холостяк» Олександру Миколюк. Про інцидент дівчина розповіла у своєму Instagram.

За словами Миколюк, напад стався неподалік її будинку, коли вона під час прогулянки по телефону вітала знайомого з днем народження. Чоловік, який йшов їй назустріч, раптово зайшов за спину, вигукнув погрозу зґвалтувати та зняв штани.

Під час спроби втекти дівчина втратила рівновагу, впала зі схилу, розбивши голову та серйозно пошкодивши руку. Її крики почули перехожі, які злякали нападника, після чого він утік.

Миколюк описала зловмисника: на вигляд 35–40 років, з надмірною вагою, чорне волосся «під їжачок», гладко поголений. Був одягнений у сіру футболку, сірі шорти та шльопанці, мав із собою пакет.

«Чоловіки, бережіть своїх жінок, не дозволяйте їм гуляти наодинці. Купіть перцевий балончик, навчіть, як ним користуватися. Тримайте дистанцію і голосно кричіть — це привертає увагу та може відлякати нападника», — порадила постраждала.

