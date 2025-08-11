﻿
Вночі добрі дрони атакували Москву та Підмосков’я

У ніч на 11 серпня в Москві та кількох містах Підмосков’я пролунали вибухи, російська влада заявила про атаку безпілотників.

Як повідомляють росЗМІ, близько другої ночі в російській столиці чули звуки прольоту дронів та вибухи. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що на підльоті до міста збито два безпілотники, а ще один, за його словами, було знищено ввечері напередодні. Про наслідки атаки він не повідомив, зазначивши лише, що на місцях падіння працюють екстрені служби.

Гучно було також у містах Раменське, Бронниці та селі Соф’їно, розташованих у межах 20 кілометрів одне від одного. У Раменському розташований московський аеропорт «Жуковський».

Крім того, цієї ночі повітряну тривогу через безпілотники оголошували у Воронезькій та Липецькій областях РФ.

Як повідомляло ForUa, раніше українські безпілотники завдали прицільного удару по Пензенському радіозаводу.

 

 

 

 

