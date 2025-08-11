«Молимося, щоб Трамп був ефективним», - посол України у США

Посол України у США Оксана Маркарова висловила впевненість, що під час майбутніх переговорів з Росією Сполучені Штати діятимуть із позиції сили, а врешті-решт буде знайдено спільне рішення для припинення війни.

«Лінія фронту на сході та півдні України — це лінія між злом і добром. Питання в тому, де вона пройде: на нашій території, на наших кордонах чи вже в Європі… Я впевнена, що США діятимуть з позиції сили, і ми разом знайдемо рішення, щоб зупинити російську агресію», — наголосила дипломатка в ефірі CBS News.

Коментуючи заплановану на 15 серпня зустріч президента США Дональда Трампа та глави Кремля Володимира Путіна, Маркарова зазначила, що Україна «молиться за те, щоб Трамп був ефективним» і досягнув відмінних результатів. Вона нагадала, що Київ давав згоду на будь-які формати припинення вогню — як повне, так і часткове.

«Ми хочемо, щоб Путін зупинився, і сподіваємося, що поштовх з боку президента Трампа, а також санкційні пакети і вторинні санкції проти тих, хто допомагає Росії, переконають його нарешті припинити агресію», — сказала посол.

Вона також підкреслила, що президент Володимир Зеленський від початку повномасштабного вторгнення РФ готовий просувати мирний порядок денний будь-де, зокрема й бути присутнім на переговорах.

Маркарова застерегла від ідей «буферних зон» чи поділу України, назвавши їх застарілими концепціями минулого століття. Окремо у Facebook вона розповіла, що вперше взяла із собою в ефір Конституцію України, яка містить відповіді на питання щодо українських територій.

Як повідомляло раніше ForUa, президент США Дональд Трамп анонсував, що 15 серпня на Алясці він зустрінеться з главою Кремля Володимиром Путіним. Ключовою темою їхніх переговорів буде війна в Україні.