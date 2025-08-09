Лідери США та РФ зустрінуться 15 серпня на Алясці

Зустріч президента США Дональда Трампа з Владіміром Путіним відбудеться 15 серпня на Алясці, повідомив Трамп у своїй соцмережі Truth.

"Довгоочікувана зустріч між мною, як президентом Сполучених Штатів Америки, та президентом Росії Владіміром Путіним відбудеться наступної п'ятниці, 15 серпня 2025 року, у Великому штаті Аляска", – написав він.

"Подальші деталі будуть пізніше", – додав Трамп та подякував за увагу до цього питання.

Раніше в цей день президент США повідомив, що вважає ймовірним найближчим часом й зустріч Путіна із президентом України Володимиром Зеленським, а також підписання мирної угоди за їх участі у найближчі місяці.

Зазначимо, що Трамп помилково вважає, що Путін хоче миру так само, як Україна та інші лідери в Європі.

Як повідомляв ForUA, президент США на брифінгу заявив, що в процесі анонсованої угоди буде проведений обмін територіями на користь обом сторонам: "Йдеться про території, за які три з половиною роки точилися запеклі бої, забравши життя багатьох українців і росіян. Зараз планують повернути частину цих земель та провести взаємний обмін. Процес складний і непростий, але, ми повернемо частину територій, проведемо деякі обміни, і це буде на користь обом сторонам".