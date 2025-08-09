﻿
Свiт

Лідери США та РФ зустрінуться 15 серпня на Алясці

Лідери США та РФ зустрінуться 15 серпня на Алясці

Зустріч президента США Дональда Трампа з Владіміром Путіним відбудеться 15 серпня на Алясці, повідомив Трамп у своїй соцмережі Truth.

"Довгоочікувана зустріч між мною, як президентом Сполучених Штатів Америки, та президентом Росії Владіміром Путіним відбудеться наступної п'ятниці, 15 серпня 2025 року, у Великому штаті Аляска", – написав він.

"Подальші деталі будуть пізніше", – додав Трамп та подякував за увагу до цього питання.

Раніше в цей день президент США повідомив, що вважає ймовірним найближчим часом й зустріч Путіна із президентом України Володимиром Зеленським, а також підписання мирної угоди за їх участі у найближчі місяці.

Зазначимо, що Трамп помилково вважає, що Путін хоче миру так само, як Україна та інші лідери в Європі.

Як повідомляв ForUA, президент США на брифінгу заявив, що в процесі анонсованої угоди буде проведений обмін територіями на користь обом сторонам: "Йдеться про території, за які три з половиною роки точилися запеклі бої, забравши життя багатьох українців і росіян. Зараз планують повернути частину цих земель та провести взаємний обмін. Процес складний і непростий, але, ми повернемо частину територій, проведемо деякі обміни, і це буде на користь обом сторонам".

Теги:

СШААляскаДональд ТрампВладімір Путін
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

РФ може випробувати ядерну ракету уже найближчими днями, – The Barents Observer
Свiт 08.08.2025 20:19:05
РФ може випробувати ядерну ракету уже найближчими днями, – The Barents Observer
Читати
Прем'єр Індії Моді шукає можливостей скакнути в обійми до свого друга Путіна
Свiт 08.08.2025 19:47:24
Прем'єр Індії Моді шукає можливостей скакнути в обійми до свого друга Путіна
Читати
Стали відомі масштаби руйнувань після нічної атаки по Бучі
Надзвичайні події 08.08.2025 19:02:46
Стали відомі масштаби руйнувань після нічної атаки по Бучі
Читати

Популярнi статтi