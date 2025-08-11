﻿
Головне

Секретна служба зняла будинок для зустрічі Трампа і Путіна

Секретна служба зняла будинок для зустрічі Трампа і Путіна

Цієї п’ятниці президент США Дональд Трамп і глава Кремля Володимир Путін можуть зустрітися в Анкоріджі, штат Аляска. Про це повідомляє The New York Times.

За даними видання, Білий дім поки офіційно не підтвердив місце проведення перемовин. Водночас місцевий рієлтор і почесний консул Німеччини Ларрі Дісброу розповів, що здав Секретній службі США шестикімнатний будинок для цієї зустрічі.

Мер Анкоріджа Сюзанна ЛаФранс заявила, що офіційної інформації від федеральної влади не отримувала, але нагадала, що Аляска традиційно була місцем дипломатичних зустрічей.

Зустріч із Путіним стане першим офіційним візитом Трампа до штату від початку його другого президентського терміну. Раніше він бував тут щонайменше п’ять разів, переважно на військовій базі Елмендорф-Річардсон.

Як повідомляло раніше ForUa, минулого тижня Трамп анонсував, що 15 серпня він зустрінеться з Путіним в американському штаті Аляска. Російська сторона теж підтвердила цю інформацію.

 

 

 

 

 

 

 

Теги:

війна в Українізустріч Трампа з Путінимзустріч на Алясціперемовини Трампа з Путінимвійськова база Елмендорф-РічардсонАнкорідж
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Джекі Чан отримав нагороду за свої досягнення у кіноіндустрії
Культура 10.08.2025 19:17:08
Джекі Чан отримав нагороду за свої досягнення у кіноіндустрії
Читати
Окупанти вдарили по транспортній інфраструктурі у Запоріжжі, є поранені
Війна 10.08.2025 19:00:48
Окупанти вдарили по транспортній інфраструктурі у Запоріжжі, є поранені
Читати
Повернення на Землю: Капсула з екіпажем місії Crew-10 успішно приводнилася поблизу Каліфорнії
Технології 10.08.2025 18:19:08
Повернення на Землю: Капсула з екіпажем місії Crew-10 успішно приводнилася поблизу Каліфорнії
Читати

Популярнi статтi