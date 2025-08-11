Секретна служба зняла будинок для зустрічі Трампа і Путіна

Цієї п’ятниці президент США Дональд Трамп і глава Кремля Володимир Путін можуть зустрітися в Анкоріджі, штат Аляска. Про це повідомляє The New York Times.

За даними видання, Білий дім поки офіційно не підтвердив місце проведення перемовин. Водночас місцевий рієлтор і почесний консул Німеччини Ларрі Дісброу розповів, що здав Секретній службі США шестикімнатний будинок для цієї зустрічі.

Мер Анкоріджа Сюзанна ЛаФранс заявила, що офіційної інформації від федеральної влади не отримувала, але нагадала, що Аляска традиційно була місцем дипломатичних зустрічей.

Зустріч із Путіним стане першим офіційним візитом Трампа до штату від початку його другого президентського терміну. Раніше він бував тут щонайменше п’ять разів, переважно на військовій базі Елмендорф-Річардсон.

Як повідомляло раніше ForUa, минулого тижня Трамп анонсував, що 15 серпня він зустрінеться з Путіним в американському штаті Аляска. Російська сторона теж підтвердила цю інформацію.