На пляжі під Одесою вибухнула міна: загинули троє людей (оновлено)

Три людини загинуло внаслідок підриву міни в районі курортної Затоки. Про це «Думській» повідомили очевидці.

Трагедія сталася сьогодні близько 11:30 між селищами Затока та Кароліно-Бугаз.

Наразі відомо, що міна підірвалася у морі, приблизно за 50 м від берега. У цей час у воді знаходилися люди.

В поліції повідомили, що правоохоронці виїхали на місце та збирають всю інформацію щодо інциденту.

Зазначимо, що за даними обласної адміністрації пляжі в Затоці не входять до переліку відкритих зон і дозволу там перебувати немає, хоча в містечку туристів приймають.

У Нацполіції повідомили, що під час купання в результаті двох вибухів невідомих предметів загинули троє відпочивальників – жінка та двоє чоловіків. Особи загиблих встановлюються.

Наразі там встановлюються повні обставини трагічних подій та вирішується питання щодо внесення до ЄРДР відомостей за ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».

Один чоловік загинув у Кароліно-Бугазі, інші чоловік і жінка – у Затоці, уточнили в ОВА. Всі вони підірвалися на вибухонебезпечних предметах під час купання в зонах, заборонених для відпочинку.

ForUA.com нагадує, що 7 червня в Затоці на міні підірвалися двоє чоловіків.