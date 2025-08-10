Тісна співпраця: Стармер та Макрон мають намір взаємодіяти з Трампом при підготовці його зустрічі з Путіним

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон домовилися тісно співпрацювати з американським лідером Дональдом Трампом протягом наступних днів його підготовки до зустрічі з російським правителем Володимиром Путіним.

Про це йшлося під час їх телефонної розмови в суботу, 9 серпня, повідомляє Офіс глави британського уряду.

«Прем’єр-міністр та президент Франції обговорили останні події в Україні і підтвердили свою непохитну підтримку президенту Володимиру Зеленському та забезпеченню справедливого й міцного миру для українського народу», - зазначається в повідомленні.

«Вони привітали зусилля президента Трампа з припинення агресивної війни Росії й вбивств в Україні та обговорили способи продовження тісної співпраці з президентом Трампом і президентом Зеленським протягом наступних днів», - повідомили в офісі глави британського уряду.

Стармер і Макрон також домовилися упродовж наступного тижня підтримувати тісний двосторонній контакт.

Зауважимо, британський прем’єр і французький президент, за спостереженнями аналітиків, є одними з небагатьох європейських політиків, до чиєї думки прислухається Дональд Трамп і хто відіграв значну роль у зміні поглядів американського лідера на війну на більш проукраїнські.

ForUA.com нагадує, лідери низки європейських країн та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступили зі спільною заявою про те, що поточна лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів щодо досягнення миру в Україні, Україна має отримати надійні гарантії безпеки після проведення переговорів, у яких має брати участь Україна за підтримки європейських партнерів.