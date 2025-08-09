Представники України, ЄС і США планують зустрітися в Лондоні перед самітом на Алясці, - ЗМІ

Цими вихідними представники України, США та кількох країн ЄС планують зустрітись у Великій Британії, аби узгодити позиції перед зустріччю Трампа з Путіним.

Про це з посиланням на поінформовані джерела пише видання Axios.

Ідея проведення зустрічі уповноважених осіб у Великій Британії виникла під час відеоконференції між американськими, українськими та європейськими чиновниками у п’ятницю, 8 серпня.

«Україна та деякі союзники по НАТО у приватних бесідах висловлюють стурбованість тим, що Трамп може погодитись на умови Путіна щодо завершення війни без урахування їхніх позицій», - розповіли джерела видання.

В середу, 6 серпня, Трамп провів телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським і кількома європейськими лідерами. Він розповів про результати зустрічі свого спецпосланця Стіва Віткоффа з путіним, і що російський диктатор нібито готовий закінчити війну, якщо Україна погодиться віддати Луганську й Донецьку області і Крим.

Деякі учасники дзвінка дійшли висновку, що Путін також згоден відмовитися від претензій на частково окуповані території Херсонської та Запорізької областей.

Наступного дня Віткофф провів ще одну відеоконференцію з високопосадовцями України та Європи, та уточнив, що путін погодився лише заморозити поточні позиції росії в цих регіонах.

В українській владі кажуть, що не до кінця розуміють деталі російської пропозиції та позицію Сполучених Штатів. Один із представників України зазначив Axios, що навіть якщо Зеленський погодиться на вимоги Путіна, потрібно проводити референдум, оскільки за Конституцією України президент одноосібно не може віддавати будь-які території.

Як повідомляв ForUA, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Проте дарувати свою землю загарбникам українці не будуть.

Раніше стало відомо, що зустріч президента США Дональда Трампа з Владіміром Путіним відбудеться 15 серпня на Алясці