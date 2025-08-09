Київ не даруватиме нікому своїх земель, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський на тлі повідомлень про можливі територіальні поступки з боку України в обмін на припинення вогню заявив, що Київ не даруватиме нікому своїх земель.

Про це він заявив у своєму зверненні.

За його словами, відповідь на українське територіальне питання «є вже в Конституції України», а відступати від цього «ніхто не буде і не зможе».

Керівник держави також підкреслив, що Україна готова до «реальних рішень, які можуть дати мир».

«Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, — вони одночасно і рішення проти миру. Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення, вони ніколи не спрацюють. А нам усім потрібен реальний, живий мир, який люди будуть поважати. Ми готові разом із президентом Трампом, разом з усіма партнерами працювати заради реального, і головне, тривалого миру — миру, який не розвалиться через бажання москви», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше видання Wall Street Journal написало, що глава рф володимир путін представив адміністрації президента США Дональда Трампа план припинення вогню в російсько-українській війні в обмін на територіальні поступки з боку Києва.

Зокрема, Україна повинна вивести війська з усієї Донецької області, а Крим має бути визнаний як суверенна територія РФ.

Перед цим американський лідер Дональд Трамп припустив, що мирна угода між Росією та Україною, імовірно, вимагатиме «певного обміну територіями для блага обох сторін».

«Це дуже складно. Але ми збираємося щось повернути, ми збираємося щось обміняти. Буде певний обмін територіями на благо обох сторін», — сказав він.