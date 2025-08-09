﻿
Полiтика

Київ не даруватиме нікому своїх земель, - Зеленський

Київ не даруватиме нікому своїх земель, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський на тлі повідомлень про можливі територіальні поступки з боку України в обмін на припинення вогню заявив, що Київ не даруватиме нікому своїх земель.

Про це він заявив у своєму зверненні.

За його словами, відповідь на українське територіальне питання «є вже в Конституції України», а відступати від цього «ніхто не буде і не зможе».

Керівник держави також підкреслив, що Україна готова до «реальних рішень, які можуть дати мир».

«Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, — вони одночасно і рішення проти миру. Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення, вони ніколи не спрацюють. А нам усім потрібен реальний, живий мир, який люди будуть поважати. Ми готові разом із президентом Трампом, разом з усіма партнерами працювати заради реального, і головне, тривалого миру — миру, який не розвалиться через бажання москви», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше видання Wall Street Journal написало, що глава рф володимир путін представив адміністрації президента США Дональда Трампа план припинення вогню в російсько-українській війні в обмін на територіальні поступки з боку Києва.

Зокрема, Україна повинна вивести війська з усієї Донецької області, а Крим має бути визнаний як суверенна територія РФ.

Перед цим американський лідер Дональд Трамп припустив, що мирна угода між Росією та Україною, імовірно, вимагатиме «певного обміну територіями для блага обох сторін».

«Це дуже складно. Але ми збираємося щось повернути, ми збираємося щось обміняти. Буде певний обмін територіями на благо обох сторін», — сказав він.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

переговоримирВолодимир Зеленський
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

РФ може випробувати ядерну ракету уже найближчими днями, – The Barents Observer
Свiт 08.08.2025 20:19:05
РФ може випробувати ядерну ракету уже найближчими днями, – The Barents Observer
Читати
Прем'єр Індії Моді шукає можливостей скакнути в обійми до свого друга Путіна
Свiт 08.08.2025 19:47:24
Прем'єр Індії Моді шукає можливостей скакнути в обійми до свого друга Путіна
Читати
Стали відомі масштаби руйнувань після нічної атаки по Бучі
Надзвичайні події 08.08.2025 19:02:46
Стали відомі масштаби руйнувань після нічної атаки по Бучі
Читати

Популярнi статтi