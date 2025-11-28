﻿
У столиці на Оболоні пролунали вибухи та спалахнула пожежа

Увечері 28 листопада в Оболонському районі Києва пролунали вибухи та виникла пожежа. Про це повідомили в ДСНС у місті Києві, передає "Суспільне".

За даними пресслужби, на місце пожежі вже прибули рятувальники та екстрені служби. За попередньою інформацією, зайнялися гаражі.

Там здіймаються клуби чорного диму. 

 

Що стало причиною вибухів — поки що невідомо. Також встановлюють масштаби займання.

Пабліки поширюють кадри з пожежею. Повідомляють, що перед цим було чутно дуже сильний вибух.

"Дуже сильний вибух у гаражному кооперативі на Богатирській. Поруч була заправка", — йдеться у повідомленні.

