У столиці на Оболоні пролунали вибухи та спалахнула пожежа

Увечері 28 листопада в Оболонському районі Києва пролунали вибухи та виникла пожежа. Про це повідомили в ДСНС у місті Києві, передає "Суспільне".
За даними пресслужби, на місце пожежі вже прибули рятувальники та екстрені служби. За попередньою інформацією, зайнялися гаражі.
Там здіймаються клуби чорного диму.
Що стало причиною вибухів — поки що невідомо. Також встановлюють масштаби займання.
Пабліки поширюють кадри з пожежею. Повідомляють, що перед цим було чутно дуже сильний вибух.
"Дуже сильний вибух у гаражному кооперативі на Богатирській. Поруч була заправка", — йдеться у повідомленні.
Автор: Сергій Ваха