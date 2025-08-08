Штурми й відступи: окупанти безрезультатно тиснуть на Донбасі

Російські окупанти продовжують атакувати позиції Сил оборони України на сході та півдні. Основна мета — блокування Покровсько-Мирноградської агломерації, повідомили в Об'єднаному стратегічному угрупованні військ «Дніпро».

Ситуація на фронті

Південно-Слобожанський напрямок

Протягом доби окупанти намагались штурмувати оборонні укріплення біля Вовчанська та Синельникового, однак усі атаки були відбиті.

Куп’янський напрямок

Українські війська відбили спроби просування противника поблизу Нововасилівки, Московки, Голубівки, Петропавлівки, Загризового та Куп’янська.

Лиманський напрямок

ЗСУ зупинили ворога біля Нового Миру, Карпівки, Ямполівки, Шандриголового, Середнього, Колодязів і в Серебрянському лісництві. Особливо помітним став відбитий штурм у напрямку Торського — там знищено 26 мотоциклів разом зі штурмовими групами.

Сіверський напрямок

Ворог зазнав невдачі під Серебрянкою, Григорівкою та Федорівкою.

Краматорський і Торецький напрямки

Спроби атак у районах Оріхово-Василівки, Новомаркового, Ступочок, Білої Гори, Щербинівки, Олександро-Калинового та Степанівки завершилися втратами окупантів.

Добропільський напрямок

Противник намагався атакувати біля Русиного Яру, Бойківки та Попового Яру, але безрезультатно.

Покровський напрямок

Найінтенсивніші бої тривають у районах Сухецького, Родинського, Новоекономічного, Миколаївки, Миролюбівки, Лисівки, Котлиного, Звірового, Удачного, Муравки, Горіхового та Філії. Росіяни продовжують стягувати резерви, однак українські підрозділи ефективно стримують натиск і завдають значних втрат противнику.

Новопавлівський напрямок

Окупанти активізувались поблизу Толстого, Комишувахи, Олександрограда та Ольгівського. Бої тривають, ворог несе втрати.

Гуляйпільський напрямок

Чергові спроби штурму біля Малинівки завершилися для ворога відступом.

Ситуація залишається складною, однак контрольованою. Українські захисники утримують оборону та знищують переважаючі сили противника.

Як повідомляло раніше ForUa, ЗСУ продовжують успішно стримувати натиск російських загарбників, завдаючи їм значних втрат.