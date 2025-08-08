Кремль водночас імітує готовність до переговорів із Заходом — зокрема з Дональдом Трампом — і паралельно формує у російському суспільстві переконання, що війна проти України має завершитися лише повною перемогою Росії. Про це йдеться у новому аналітичному звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики зазначають, що Росія публічно підтримує ідею переговорів, але вже заздалегідь готує інформаційний простір до їхнього провалу, звинувачуючи у майбутньому зриві саме Україну.

Аналітики наводять слова російських депутатів, які відкрито ставлять під сумнів саму можливість завершення війни дипломатичним шляхом. Зокрема, генерал-лейтенант Віктор Соболєв, колишній командувач 58 армії, заявив, що переговори між Путіним і Трампом "за жодних обставин не припинять війну". Соболєв повторив поширену кремлівську тезу про те, що мирне врегулювання можливе лише у разі усунення "початкових причин" війни — таких як розширення НАТО та нібито дискримінація російськомовних громадян в Україні.

Інший представник Держдуми, Олексій Журавльов, прямо заявив, що Росія не погодиться на заморожування конфлікту й що Трампу "слід зрозуміти, що Росію перемогти неможливо".

ISW також звертає увагу на територіальні амбіції Москви. Аналітики вказують, що Росія прагне повного контролю над Луганською, Донецькою, Запорізькою та Херсонською областями, а також створення так званих "буферних зон" у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській і Одеській областях України.

Також російські державні ЗМІ, за спостереженнями ISW, посилюють кампанію з дискредитації української влади. Зокрема, поширюються твердження про нібито нехтування українськими військовополоненими та цивільними з боку офіційного Києва. "Ці заяви — частина зусиль Кремля, спрямованих на підготовку російського суспільства до провалу переговорів і виправдання подальшої війни", — йдеться у звіті.

Аналітики вважають, що така стратегія дозволить Кремлю перекласти провину за продовження війни на Україну та зміцнити внутрішню підтримку агресії, подаючи її як "вимушену відповідь".

