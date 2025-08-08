﻿
Полiтика

У Білому домі готують тристоронню зустріч Трампа, Зеленського і Путіна — джерела

Адміністрація президента США Дональда Трампа працює над організацією тристоронньої зустрічі за участю глави Білого дому, президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомляють джерела Суспільного в оточенні Трампа. За їхніми словами, переговори можуть відбутися вже наступного тижня, однак місце їх проведення наразі не визначене.

Речниця Білого дому Каролайн Лівітт підтвердила, що президент Трамп відкритий до зустрічей із лідерами обох країн. «Як заявив президент Трамп учора, росіяни висловили бажання зустрітися з президентом Трампом, і президент відкритий для цієї зустрічі. Президент Трамп хотів би зустрітися як з президентом Путіним, так і з президентом Зеленським, бо він хоче, щоб ця жорстока війна закінчилася. Білий дім опрацьовує деталі цих потенційних зустрічей, і деталі будуть надані у відповідний час», — зазначила Лівітт.

Як повідомляло раніше ForUa, Трамп розглядає також можливість окремих двосторонніх зустрічей із Зеленським та Путіним — перед ймовірним тристороннім самітом.

 

 

 

 

 

 

 

 

