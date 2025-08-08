Трамп може окремо зустрітися із Зеленським перед тристороннім самітом

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість проведення окремих двосторонніх зустрічей із президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним — перед потенційним тристороннім самітом. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на джерела.

За даними видання, ідея окремих перемовин обговорювалася під час розмови Трампа з європейськими лідерами 7 серпня. Про це WP стало відомо від високопоставленого українського чиновника, який побажав залишитися анонімним.

У публікації також зазначається, що Кремль намагається применшити значення можливого тристороннього формату. Зокрема, помічник Путіна Юрій Ушаков нещодавно заявив, що "зустріч лише попередньо погоджена" і що "її формат ще не визначений".

На думку аналітиків, така риторика свідчить про наявну напруженість навколо потенційних переговорів, а також про боротьбу між Москвою і Києвом за можливість першими зустрітися з Трампом — і, відповідно, вплинути на його позицію.

Жодна зі сторін офіційно не підтвердила дату можливих переговорів. Проте за даними джерел, Вашингтон розглядає початок наступного тижня як один із варіантів.

Як повідомляло раніше ForUa, Москва і Вашингтон узгодили місце проведення майбутньої зустрічі між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Путіним.