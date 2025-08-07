﻿
За фігурантів справи про корупцію на дронах, Гайдая та ще двох підозрюваних, внесли заставу

За ексглаву Мукачівської РДА Сергія Гайдая, директорку фірми «Акоптерс» Євгенію Сидельникову та командира частини Нацгвардії Василя Мишанського внесли заставу, після чого вони мали вийти з-під варти. Про це повідомив журналіст Олег Новіков.

На рахунок Вищого антикорупційного суду (ВАКС) надійшли 10 млн грн за Гайдая та по 2 млн грн за Сидельникову й Мишанського.

Суд поклав на фігурантів справи обмеження, зокрема, заборону покидати визначені міста (Гайдаю — Ужгород), спілкуватися з іншими підозрюваними, а також зобов’язав здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.

ForUA.com нагадує, за даними слідства, фігуранти справи укладали контракти за завищеними цінами, а до 30% від суми поверталося як «відкат».

Також нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський звільнив з посад голову Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая та голову Рубіжанської міської військової адміністрації Андрія Юрченка. Обох посадовців у медіа називали фігурантами корупційної справи, яку викрили напередодні.

Низка військовослужбовців Державної прикордонної служби висловили бажання взяти на поруки Сергія Гайдая, колишнього голову Мукачівської районної державної адміністрації. Гайдай фігурує у справі про корупційну схему із закупівлею безпілотників та засобів РЕБ.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для колишнього голови Луганської обласної адміністрації Сергія Гайдая. Його взято під варту на 60 діб із можливістю внесення застави в розмірі 10 млн гривень.

 Автор: Сергій Ваха

заставаВАКСкорупція в МіноборониСергій Гайдай
Популярнi статтi