ВАКС призначив заставу 1,5 млн грн помічнику нардепки Скороход

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді застави розміром 1 мільйон 514 тисяч гривень стосовно помічника народної депутатки від партії "За майбутнє" Ганни Скороход. Підозрюваний фігурує у справі про організовану злочинну групу, викриту на підбуренні до хабаря. Про це повідомляє САП.

Згідно з повідомленням САП, 8 грудня слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП. Підозрюваний помічник народного депутата спільно з самою нардепкою та ще однією особою були викриті на підбуренні до надання неправомірної вигоди (хабаря) в еквіваленті 250 тис. доларів США. Хабар мав бути наданий за застосування санкцій РНБО до компанії-конкурентки.

Крім призначення застави, на підозрюваного також було покладено низку обов’язків, які мають забезпечити його належну процесуальну поведінку. Його зобов’язали прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді чи суду за кожною їхньою вимогою та викликом.

Також підозрюваний має утриматись від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду, та не відлучатися з міста Києва без дозволу відповідних органів. Він повинен повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи.

Крім того, на нього покладено обов’язок здати на зберігання всі свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну. Додатково було ухвалено рішення про носіння електронного засобу контролю.

ForUA нагадує, 5 грудня НАБУ, САП та СБУ повідомили про підозру народній депутатці Ганні Скороход від партії "За майбутнє", її помічнику та спільнику у справі про спробу організувати хабар посадовцям Ради національної безпеки і оборони України.

За даними слідства, члени групи запропонували представнику бізнесу за 250 тисяч доларів організувати накладення санкцій РНБО на компанію конкурента. Зловмисники стверджували, що можуть передати хабар посадовцям органів державної влади, у тому числі членам РНБО.

Згодом народна депутатка Ганна Скороход, яку підозрюють в отриманні хабаря, заявила про "відверту фальсифікацію" з боку правоохоронців.

7 грудня ВАКС застосував запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави до одного з учасників групи осіб, яких спільно з народним депутатом викрили на підбуренні до надання неправомірної вигоди. Слідство вважає, що фігуранти пропонували застосувати санкції РНБО проти компанії-конкурента за 250 тисяч доларів США.