Вступ України до ЄС: 52% українців вірять у можливість вступу до Євросоюзу протягом 10 років

Більше половини українців (52%) вірять, що Україна зможе стати членом Євросоюзу впродовж наступних десяти років.

Водночас частка оптимістично налаштованих щодо швидкого членства в ЄС зменшується другий рік поспіль, свідчать результати нового опитування, проведеного компанією Gallup, повідомляють Fakty.com.ua.

Респондентам запропонували оцінити, коли саме, на їхню думку, Україна стане повноправним членом ЄС. Варіанти відповідей були такі:

протягом 10 років;

у межах 10-20 років;

пізніше ніж через 20 років;

ніколи.

У можливість вступу до Євросоюзу протягом десятиліття вірить 52% опитаних – це найнижчий показник із початку повномасштабної війни. У 2022–2023 роках таких було 73%.

Ще 16% респондентів очікують вступу України до ЄС у межах 10-20 років, а 5% вважають, що цей процес триватиме понад два десятиліття.

Натомість 18% українців не вірять, що Україна будь-коли стане частиною Євросоюзу. Це найвищий показник за останні роки, однак темпи зростання кількості песимістів менші, ніж у відповідному питанні про вступ до НАТО.

Також дослідження Gallup виявило, що оцінка українцями дій адміністрації США у 2025 році є найнижчою за останнє десятиліття. Натомість рівень схвалення політики уряду Німеччини, навпаки, досяг найвищих за цей період показників.

Україна офіційно отримала статус країни-кандидата на вступ до ЄС 23 червня 2022 року. Це рішення стало свідченням визнання європейського курсу України з боку Брюсселя.

Перед цим голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала пришвидшити інтеграцію України до Євросоюзу та наголосила на необхідності відкриття всіх переговорних кластерів вже у 2025 році.

За її словами, результат війни в Україні матиме вирішальне значення для майбутнього всієї Європи.

Вона також застерегла, що будь-яка погано укладена мирна угода лише зміцнить рішучість президента РФ Володимира Путіна до нової агресії.

Урсула фон дер Ляєн окреслила три ключові напрями роботи Євросоюзу: