Зеленський не збирається зупиняти ударів по Росії на фоні підготовки переговорів Трампа та Путіна

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з очільниками підрозділів Сил оборони щодо ударів по Росії. 6 серпня стало відомо, що президент США Трамп готується до зустрічі з очільником Росії Путіним та можливо президентом України Зеленським.

Про це президент повідомив у Telegram, інформує Суспільне.

За словами Зеленського, удари по Росії далекобійною зброєю — це відповідь на російські атаки по Україні.

"Російська логістика, військові об’єкти, з яких бомбардують нашу територію, елементи їхньої воєнної економіки зазнали значних втрат", — зазначив Зеленський.

Президент також наголосив, що під час наради учасники визначили пріоритетні цілі для далекобійних ударів по Росії.

"Спроби Росії затягнути війну матимуть для неї свою ціну. Вдячний усім, хто працює заради української сили", — повідомив президент.

У нараді взяли участь міністр оборони Денис Шмигаль, секретар РНБО Рустем Умєров, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, голова СБУ Василь Малюк тощо.

6 серпня спецпредставник американського президента Стів Віткофф відвідав російську столицю і мав там тригодинну зустріч з очільником Кремля Владіміром Путіним. Подробиці її змісту у Москві наразі не розголошуються.

Пізніше очільник Білого дому Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social написав, що Віткофф провів "продуктивну зустріч" з Путіним.

Після цього відбулась телефонна розмова між Зеленським і Трампом за участі європейських лідерів. За її підсумками президент України заявив, що "схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню, тиск на них спрацьовує".

Водночас він наголосив, що головне, аби Москва не обманула ані Київ, ані Вашингтон в деталях.

Також 6 серпня стало відомо що президент Трамп хоче зустрітись з очільником Росії Путіним вже "наступного тижня" та організувати тристоронню зустріч з президентом України Зеленським.

Джерело Суспільного заявило, що наміри сторін щодо подальших зустрічей лідерів та інших кроків будуть обговорені у четвер, 7 серпня, на зустрічі радників.

"Україну представлятиме керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Долучаться радники лідерів США та країн Європи. Російської сторони не буде. Завтра, зокрема, з'ясують більше деталей щодо поїздки спецпредставника президента Трампа, Стіва Віткофа, до Росії, — додав наш співрозмовник.