Черкаського стрільця госпіталізовано: зайшов до McDonald's і сам себе поранив

Поліція Черкас затримала чоловіка за стрілянину в McDonald's, повідомили у Національній поліції України.

"Чоловік зайшов до приміщення, здійснив кілька пострілів зі зброї, унаслідок чого сам себе поранив, а після зачинився у вбиральні. Силами спецпідрозділу КОРД його затримали, більше ніхто не постраждав. Потерпілого госпіталізовано", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

За інформацією правоохоронців, подія сталась сьогодні близько 11:00 години: до поліції надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Смілянській. Одразу було введено спеціальну поліцейську операцію.

Поліцейські негайно евакуювали відвідувачів та персонал, а також огородили прилеглу до закладу територію.

"Протягом години стрілка затримали спецпризначенці КОРД. Нині він затриманий у процесуальному порядку, медики надають йому необхідну допомогу", - повідомили поліціянти.