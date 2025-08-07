﻿
Війна

Генштаб підтвердив удар по Афіпському НПЗ на території Росії

Підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України та Сили безпілотних систем ЗСУ завдали ударів по низці важливих об’єктів на території Росії.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зокрема підтверджено ураження Афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї РФ. Він переробляє 6,25 мільйона тонн нафти на рік — це 2,1% від загального обсягу нафтопереробки Росії.

Зазначається, що внаслідок влучання БПЛА на заводі спалахнула пожежа, яка охопила технологічну установку з переробки газу та газового конденсату.

Крім того, підрозділи Сил оборони атакували низку інших важливих об’єктів на території РФ. Результати цих ударів наразі уточнюються.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ЗСУНПЗГенштаб
Популярнi статтi