Зеленський розмовлятиме з лідерами Німеччини, Франції та Італії напередодні закінчення ультиматуму Трампа

Президент України Володимир Зеленський 7 серпня анонсував «день багатьох дзвінків і контактів для реального просування на шляху до миру».

«Заплановані кілька моїх розмов, уже в графіку – розмова з канцлером Німеччини Мерцом. Будемо на зв’язку з колегами з Франції та Італії. Відбудеться також комунікація на рівні радників з питань національної безпеки – доручив провести сьогодні цей спеціальний формат. Вчора після нашої спільної розмови з президентом Трампом та європейськими лідерами говорив окремо ще з генсеком НАТО Рютте та президентом Фінляндії Стуббом», – повідомив очільник української держави.

За його словами, Україна має «пріоритети абсолютно чіткі».

«Перше – припинення вбивств, і саме Росія має піти на припинення вогню. Друге – це формат для лідерів, щоб зустріч могла спрацювати на дійсно тривалий мир... Третє – довготривалість безпеки. Це можливо разом зі Сполученими Штатами та з Європою», – наголосив Зеленський.

Президент США Дональд Трамп увечері 6 серпня за часом Вашингтона (це була вже ніч 7 серпня в Києві) заявив журналістам у Білому домі про «велику ймовірність» зустрічі з президентами України та РФ Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

Водночас Трамп указав, що розмову його спецпосланця Стіва Віткоффа з Путіним у Москві 6 серпня не можна назвати проривною. Американський лідер також припустив, що США можуть запровадити вторинні тарифи не лише для Індії, а й для інших країн, включно з Китаєм, які торгують із Росією.

Раніше видання The New York Times (NYT) повідомило, що президент Трамп має намір особисто зустрітися з ватажком рашистів Владіміром Путіним вже наступного тижня. За даними видання, невдовзі після цього він планує провести зустріч між собою, Путіним та президентом України Володимиром Зеленським. Жоден європейський лідер не буде залучений.

Як повідомляв ForUA, Москва і Вашингтон узгодили місце проведення майбутньої зустрічі між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Путіним.

"Сторони досягли домовленості щодо зустрічі. Вона запланована на найближчі дні, і вже почалася її конкретна підготовка", – повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков. При цьому російська сторона не розкриває, де саме планують провести переговори, обмежившись фразою: "Місце погоджено, але про нього повідомлять пізніше".

За словами Ушакова, під час переговорів також порушувалася ідея тристоронньої зустрічі – за участи президента України Володимира Зеленського. Однак Москва залишила цю пропозицію "без коментарів". "Американський спецпредставник Стів Уіткофф згадував про можливу участь української сторони, але ми на це не реагували", – додав Ушаков.