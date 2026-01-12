МЗС Ірану зв'язалася зі США на тлі протестів у країні, – Axios

Міністерство закордонних справ Ірану зв'язалося з представниками Сполучених Штатів у зв'язку з протестами в країні. Про це повідомляє Axios, посилаючись на джерела.

Як зазначається, розмова відбулася між главою МЗС Ірану Аббас Арагчі та спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом.

"Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі звернувся до посланця Білого дому Стіва Віткоффа минулими вихідними на тлі погроз президента Трампа застосувати військову силу проти режиму на підтримку нещодавніх протестів, повідомили два обізнані джерела", — йдеться у повідомленні.

За даними джерел, так влада Ірану намагається знизити напруженість у відносинах зі Сполученими Штатми або виграти час, перш ніж Трамп ухвалить рішення щодо подальших заходів для ослаблення режиму.

Як зазначив співрозмовник Axios, Арагчі та Віткофф обговорили можливість проведення зустрічі найближчими днями.

За словами лідера США Дональда Трампа, Іран зв'язався 10 січня і запропонував провести переговори щодо ядерної угоди.

Раніше американський президент Трамп говорив, що США розглядають кілька "дуже жорстких" варіантів дій щодо Ірану через придушення протестів у країні.

За інформацією The New York Times, військові надали Трампу кілька варіантів ударів по Ірану, зокрема, по цивільних об'єктах у Тегерані.