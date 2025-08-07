Нафтовий ляпас: ЗСУ влучили у найболючішу точку російської економіки

Цитата покійного сенатора Джона Маккейна, який ще 10 років тому назвав Росію «бензоколонкою, що прикидається країною», знову набула актуальності — тепер у контексті точкових ударів українських дронів по паливній інфраструктурі РФ. Про це пише американське видання National Security Journal.

«У Києві, схоже, нарешті сприйняли слова республіканця серйозно — й бʼють по найдорожчому, що в цієї бензоколонки є», — іронізує автор матеріалу Ройбен Джонсон.

Серія ударів по нафтобазах і НПЗ припала на період, коли внутрішній попит на пальне в Росії найвищий за рік — через сезон збору врожаю. Тож наслідки не лише болючі, а й потенційно довготривалі. Аналітик зазначає, що навіть часткове виведення з ладу російських паливних потужностей може серйозно обмежити здатність Кремля фінансувати війну проти України. «Це клептократія, — наводить автор іншу цитату Маккейна. — Там повно корупції. Існування цієї країни залежить лише від нафти й газу».

Джонсон також наголошує на доцільності вторинних санкцій з боку США щодо країн, які продовжують купувати російські енергоносії — передусім Індії та Китаю. Навіть загроза таких обмежень здатна змінити поведінку Москви. «Київ і союзники виявили больову точку. Якщо тиснути послідовно, мир може справді бути ближчим, ніж здається», —зазначає видання.

Як повідомляло раніше ForUa, українські БПЛА пролітають на сотні кілометрів углиб РФ, щоночі вражаючи нові потужності російського паливного сектора.