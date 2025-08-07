﻿
Рубіо назвав передумову зустрічі Трампа з Зеленським й Путіним

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент США Дональд Трамп зможе провести зустріч з Зеленським та Путіним за умови що позиції України, її європейських партнерів та РФ вдасться зблизити. Про це Рубіо сказав в інтерв’ю телеканалу Fox Business.

"Ми маємо краще розуміння умов, на яких Росія буде готова закінчити війну. Зараз нам треба буде порівняти це з тим, на що погодяться європейці і на що будуть готові українці. Нам потрібно зрозуміти, як ці позиції наблизити одна до одної. Якщо нам вдасться звести їх досить близько те, що хочуть росіяни, і те, що хочуть українці, тоді президент матиме можливість провести зустріч, в якій візьмуть участь обоє - Путін і Зеленський", - сказав держсекретар США.

Також Рубіо зазначив, що ключовими можуть стати територіальні питання та що на певному етапі перемовин повинне статися припинення вогню.

 

 

 

 

 

 

 

 

