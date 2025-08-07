Кремль прагне розколоти Білий дім

Росія проводить інформаційну кампанію, спрямовану на розкол в адміністрації президента США Дональда Трампа, аби уникнути нових санкцій та досягти односторонніх поступок від Сполучених Штатів. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики зазначають, що прокремлівські ЗМІ після зустрічі спецпредставника президента США Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним активно просувають наратив, згідно з яким Віткофф є "раціональним перемовником", а Трамп — ірраціональним і недієздатним у питаннях зовнішньої політики. Кремль часто намагався посіяти розбіжності між Україною та її союзниками. Тепер така ж тактика застосовується до адміністрації Трампа.

На думку аналітиків, ці зусилля спрямовані на підірвання єдності в Білому домі та послаблення тиску на росію щодо війни в Україні. Москва сподівається досягти поступок — зокрема, укладення вигідних економічних угод без виконання жодних умов, озвучених Трампом: припинення вогню, відведення військ і переговори про міцний мир.

Кремль розраховує, що дискредитація Трампа через Віткоффа дозволить РФ уникнути дедлайну, раніше озвученого президентом США, щодо завершення активної фази війни.

Як повідомляло раніше ForUa, Трамп заявив про намір завершити війну в Україні до кінця вересня. Для цього до Москви був направлений спецпредставник Стів Віткофф, який провів переговори з путіним. Попри це, росія продовжує атаки на українські міста та одночасно активізує інформаційний тиск на Вашингтон.