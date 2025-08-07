Загроза вторгнення: Херсон найближчими тижнями може стати наступною гарячою точкою фронту

Російські війська можуть здійснити спробу висадки в Херсоні найближчими тижнями. Про це повідомляє CNN із посиланням на західні джерела та українських військових.

Зокрема, йдеться про можливе вторгнення на територію мікрорайону Корабел, що розташований на острові частково відокремленому від решти міста. Цей район уже перебуває під постійним обстрілом із лівого берега Дніпра.

Аналітики припускають, що Кремль може вдатися до класичної тактики: спочатку масовані бомбардування, а згодом — спроба висадки десанту на відкритій рівнинній місцевості. При цьому не виключається застосування дронів для "зачистки" та наведення на цілі.

За інформацією видання, останніми тижнями зросла інтенсивність російських атак на цивільні об'єкти у Херсоні. Місцеві жителі повідомляють про випадки навмисного полювання дронів-камікадзе на мирних мешканців.

За словами військових, мікрорайон Корабел залишається вразливою точкою, і хоча українські сили тримають оборону, противник активно готує плацдарм для можливої операції.

Як повідомляло раніше ForUa, російська армія посилила спроби прориву української оборони на Покровському напрямку.