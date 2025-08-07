Трамп наказав терміново організувати переговори з Путіним і Зеленським

Президент США Дональд Трамп доручив своїй команді терміново організувати переговори з президентом РФ Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела у Білому домі та Євросоюзі.

За інформацією видання, 6 серпня спеціальний представник Трампа Стів Віткофф прибув до Москви, де провів переговори з Путіним. Основною темою зустрічі стала війна в Україні. Під час перемовин Путін нібито запропонував організувати особисту зустріч із Трампом.

Трамп, своєю чергою, повідомив європейським лідерам телефоном, що хоче провести зустріч із Путіним уже наступного тижня. Після цього, за його словами, мають відбутися тристоронні переговори за участю Володимира Зеленського. Джерело CNN в уряді ЄС підтвердило зміст телефонної розмови з Трампом.

Два представники Білого дому зазначили, що команда президента США вже працює над організацією зустрічей. Зазвичай підготовка переговорів такого рівня займає тривалий час, однак Трамп закликав діяти максимально швидко. Місце проведення переговорів поки що не визначене, але розглядається кілька варіантів. За словами чиновників, зустрічі можуть відбутися вже наступного тижня або протягом двох тижнів.

За інформацією CNN, Трамп розглядає майбутні переговори як можливість досягти швидкого політичного рішення, однак не відкидає сценарію нових санкцій, якщо переговори не принесуть результату.

Як повідомляло раніше ForUa, у липні Трамп поставив Путіну ультиматум: завершити війну в Україні протягом 50 днів, інакше США запровадять жорсткі санкції та вторинні мита, зокрема проти покупців російської нафти. Після чергових обстрілів українських міст президент США скоротив дедлайн до 10 днів. Цей строк спливає 8 серпня.