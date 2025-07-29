Червоні лінії Білого дому: як і чому Трамп скоротив дедлайн Путіну задля встановлення миру

У понеділок, 28 липня президент США Дональд Трамп зробив вирішальний крок до торговельно-санкційної війни з Росією, висунувши їй ультиматум: у найближчі 10–12 днів припинити бойові дії в Україні або бути готовою до запровадження 100-відсоткових мит для країн, які закуповують товари з РФ. Детальніше про вагу та значення ультимативної гри Білого дому з країною-агресоркою – далі в матеріалі ForUA.

Зустріч американського президента та британського прем’єра 28 липня увійде в історію, передусім через заяви Трампа щодо російсько-української війни, якій, спілкуючись у Шотландії з Кіром Стармером нинішній господар Овального кабінету присвятив левову частку часу.

Відповідаючи на запитання про можливу зустріч із Путіним, Дональд Трамп заявив, що більше не зацікавлений у переговорах. Таким чином, він дав зрозуміти, що малоймовірні не лише можливі очні зустрічі, а й попередній етап телефонних розмов із Путіним добігає кінця.

«Я багато разів розмовляв з президентом Путіним. Ми дуже добре ладнали... п’ять разів, а може, чотири рази, ми з вами (з Кіром Стармером – ред.) обговорювали це питання, ми думали, що вирішили його багато разів. А потім президент Путін виходить і запускає ракети по деяких містах, наприклад, по Києву, вбиваючи багато людей…я дуже розчарований президентом Путіним», - зазначив Дональд Трамп, додавши, що скоротить «ті 50 днів, які я йому дав до меншої кількості, оскільки я знаю відповідь на питання, що станеться далі».

Дещо згодом американський лідер дійсно озвучив новий дедлайн для Москви на врегулювання розв’язаної нею повномасштабної війни проти України. Отже, новий дедлайн становитиме «приблизно 10-12 днів від сьогодні». Таким чином, часові «червоні прапорці» Вашингтону - 6-8 серпня.

Свій ультиматум Росії пан Трамп оголосив, стоячи біля входу в гольф-клуб Trump Turnberry, що належить йому, поруч із прем’єром Стармером і його дружиною Вікторією.

Провідні західні медіа в переважній своїй більшості подали новий ультиматум Трампа Путіну під сенсаційним соусом, хоча насправді цей крок очільника Білого дому прораховувався заздалегідь. Зокрема, напередодні поїздки пана Трампа до Шотландії, яка розпочалася минулої п’ятниці, 25 липня, Дональд Трамп вперше припустив, що введення 100-відсоткових вторинних мит проти торгових партнерів Росії може відбутися «раніше терміну», встановленого ним до 3 вересня. Вже після цього офіційний представник Держдепу США Теммі Брюс уточнила, що цей термін не можна вважати суворо фіксованим і він оцінюватиметься залежно від подальшого переговорного процесу. Таким чином, Трамп насправді досить очікувано підняв ставки, очікуючи слушного моменту. І цей момент настав – але про це дещо згодом.

Наразі зупинимося на реакційній хвилі. Отже, на Банковій схвалили новий ультиматум Трампа Путіну. Зокрема, керівник Офісу президента Андрій Єрмак подякував президенту США «за тверду позицію і чітке послання про мир із РФ за допомогою сили». Натомість колишній президент Росії, а нині – заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Трамп, «граючись в гру ультиматумів з Росією, має пам’ятати, що РФ – «це не Ізраїль і навіть не Іран» і кожен новий ультиматум – це погроза і крок до війни не між Росією та Україною, а між РФ і США. Пізніше схожі слова озвучив речник Путіна Дмитрій Пєсков.

Вельми показово, що офіційних заяв російської сторони за гарячими слідами нових погроз Дональда Трампа не прозвучало. Проте 28 липня, буквально за кілька годин до висловлювань Трампа в Шотландії речник Путіна Пєсков міркував про можливість та умови зустрічі президентів США та Росії. «Ми вважаємо, що спочатку потрібно провести роботу на експертному рівні, тому що залишати ось цю роботу, складну, чорнову роботу президентам абсолютно нелогічно. Спочатку потрібно підготуватися, зверстати параметри врегулювання, а потім їх фіксувати на найвищому рівні, але ніяк не навпаки», - пояснив путінський спікер, коментуючи росжурналістам свіжу заяву турецького президента Реджепа Тайїпа Ердогана про його готовність організувати зустріч Путіна та Трампа у Стамбулі. Крім того, за словами Пєскова, якщо Дональд Трамп ухвалить рішення відвідати Китай, «де 3 вересня відбудеться святкування 80-річчя Перемоги над мілітаристською Японією та закінчення Другої світової війни», то його зустріч із Путіним, запрошеним на урочистості в Пекіні, «цілком можлива». «Президент Путін сам казав, що він готується до такого візиту. Якщо так вийде, що в результаті президент США ухвалить рішення також відвідати Китай у ці ж дати, то, звичайно, таку зустріч не можна теоретично виключати, якщо глави держав опиняться в одному місті», - резюмував Пєсков. Втім, після заяв Дональда Трампа в Шотландії така зустріч виглядає, м’яко кажучи, примарною.

Водночас експерти сумніваються, що президент Трамп в результаті реалізує свою загрозу на адресу Росії у повному обсязі через непередбачувані наслідки для світового нафтового ринку та американської економіки. Як зазначає агентство Reuters, Білий дім навряд чи запровадить 100-відсоткові мита для країн, які закуповують російську нафту, оскільки це посилить політично небезпечний для нього інфляційний тиск, тим більше, що аналогічні заходи щодо покупців венесуельської нафти не дали бажаного результату, особливо в Китаї.

«Складно сказати, чи так подіяли на Трампа поточні масовані обстріли України... Ймовірніше, так подіяв світовий розголос «випадкового збігу»: що це Путін, а не Трамп першим позначив 1 вересня граничним строком. Трамп тільки підлаштувався під плани Путіна: призначив дедлайн на дату, до якої саме Путін позначив виконання чергових планів. Бути вторинним, виглядати чиїмось послідовником, а не лідером, - це те, чого Трамп в принципі не терпить і не терпів ніколи. Тому більше шансів, що саме розголос «збігу дат» став причиною, а посилення обстрілів і загибель цивільних українців - це вже привід. Хоча є варіант, що додатково спрацювала звична «бізнесова чуйка» Трампа: він міг вирішити, що варто негайно дотискати Путіна після наочного провалу. Адже саме в неділю через відмінну роботу наших спецслужб Путін був змушений вперше(!) скасувати символічний і важливий для нього парад на «День ВМФ Росії» не тільки в Пєтєрбурґє, але й у Владівостокє. Прес-секретар Путіна кілька годин не міг вилетіти з Москви до патрона в Пітєр... Плюс відбулись чергові успішні удари по унікальних оборонних виробництвах Росії», - аналізує природу нового ультиматуму Трампа країні-агресорці політолог Олексій Голобуцький.

На переконання експерта, очільник Білого дому міг вирішити, що на тлі таких публічних провалів Путіна відкрився досить непоганий шанс примусити господаря Кремля до миру.