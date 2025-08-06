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Новообраний президент Польщі хоче збільшити армію до 300 тисяч військових

Новообраний президент Польщі хоче збільшити армію до 300 тисяч військових

Під час своєї інавгураційної промови у Варшаві новообраний президент Польщі Кароль Навроцький, який офіційно перебрав на себе обов’язки головнокомандувача, заявив про намір суттєво збільшити чисельність польської армії. Про це повідомляє The Guardian.

За його словами, мета — наростити збройні сили до щонайменше 300 тисяч військовослужбовців із нинішніх приблизно 210 тисяч. Це, як наголосив Навроцький, зробить польську армію найбільшою серед усіх країн-членів НАТО у Європі.

ForUA.com нагадує, Кароль Навроцький переміг на виборах і став новим президентом Польщі. Він набрав 50,9% голосів, випередивши свого суперника мера Варшави Рафала Тшасковського, який отримав 49,1%.

Під час передвиборчої кампанії Кароль Навроцький висловлював підтримку наданню військової допомоги Україні у її боротьбі проти російської агресії.

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький склав президентську присягу та офіційно заступив на посаду 6 серпня.

У своїй промові він заявив, що хоче ухвалити нову Конституцію Польщі до 2030 року. Навроцький вважає, що необхідна “національна, чесна дискусія” про те, якою вона має бути.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

арміяПольщаКароль Навроцький
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