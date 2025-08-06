Негода в Києві: у столиці повалено 76 дерев, комунальники та рятувальники оперативно ліквідовують наслідки стихії

Через негоду в Києві зафіксовано 76 повалених та 86 пошкоджених дерев. Комунальні служби та рятувальники оперативно ліквідовують наслідки стихії. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА).

Зазначається, що рятувальники КАРС звільнили від повалених дерев трамвайні колії в Пущі-Водиці, проїжджу частину проспекту в Оболонському районі, а також деблокували автомобілі в Голосіївському районі.

Над ліквідацією наслідків працюють 92 співробітники «Київзеленбуду» та 13 рятувальників КАРС.

До робіт залучено 21 одиницю техніки. Працівники комунальних підприємств також укріплюють пошкоджені дерева, прибирають території та вивозять залишки деревини.