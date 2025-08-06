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Військовослужбовці ЗСУ отримають право повідомляти про корупцію напряму до НАЗК

Військовослужбовці ЗСУ отримають право повідомляти про корупцію напряму до НАЗК

Кабінет міністрів підтримав законопроєкт, який гарантує додаткові права та захист для військовослужбовців, які повідомляють про можливі факти корупції або пов’язаних із нею правопорушень.

Про це міністр оборони Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

Законопроєкт передбачає:

  • право військовослужбовців надсилати повідомлення про можливі факти корупції до уповноважених підрозділів чи осіб із питань запобігання та виявлення корупції;
  • можливість вільно обирати канал для повідомлення, у тому числі звертатися напряму до НАЗК;
  • виняток із обов’язку доповідати безпосередньому командирові про такі факти.

За словами Шмигаля, мета змін – підвищити прозорість у Силах оборони, гарантувати кожному військовослужбовцю безпечний механізм інформування про корупцію та надійний захист від переслідувань чи тиску.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ЗСУМінобороникорупціяДенис Шмигаль
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