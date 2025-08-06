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Суспiльство

Міноборони рекомендовано не створювати корупційних ризиків на тлі впровадження нового камуфляжу

Міноборони рекомендовано не створювати корупційних ризиків на тлі впровадження нового камуфляжу

Громадська антикорупційна рада при Міноборони України заявила, що впровадження нового камуфляжного малюнку відбулося без належного інформування учасників ринку. Це призвело до чергового конфлікту.

Про це йдеться у заяві ГАР МОУ.

Як зазначається, повідомлення про затвердження технічної специфікації і колірної гами для нового камуфляжного малюнку ММ‑25 ММ‑25 оприлюднили вже після того, як у системі Prozorro були оголошені тендери з коротким терміном постачання.

«Така практика призвела до чергового конфлікту з представниками легкої промисловості та негативного резонансу в публічному просторі. Проведення закупівель за новими технічними умовами, особливо з короткими строками виконання та обмеженою кількістю потенційних постачальників, завжди розглядатиметься як корупційно ризикова», — йдеться у заяві.

Громадська рада рекомендувала Міністерству оборони, Державному оператору тилу та Командуванню Сил логістики ЗСУ завчасно інформувати всіх потенційних виробників про нові умови.

А також — надавати виробникам достатньо часу для підготовки до участі у торгах, включно з виробництвом зразків і переналаштуванням обладнання; анонсувати виробникам заплановані обсяги закупівель у нових кольорах, щоб забезпечити рівний доступ.

«Ми закликаємо Міноборони надалі уникати подібних ситуацій і забезпечувати прозорий та рівний доступ ринку до інформації. А також звернути увагу, що це другий великий конфлікт з представниками легкої промисловості, що призводить до зриву торгів і вимагає втручання з боку керівництва Міністерства для відновлення довіри між замовником та учасниками ринку», — йдеться у заяві.

На початку серпня у Міноборони оголосили про затвердження нового маскувального малюнка «ММ-25» для речей військових.

Через кілька днів у відповідь на запити військових міністерство уточнило: поки закуплять пробну партію продукції у нових кольорах і міняти чинний «піксель» не будуть. Новий візерунок розглядається як додатковий колір, подібно до вже дозволених варіантів, накприклад «олива», «койот» чи ММ-16Ф.

Як пояснюють у Міноборони, додатковий маскувальний малюнок затвердили на запит Головнокомандувача ЗСУ та після численних звернень від військовослужбовців.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ЗСУМіноборониДОТкамуфляжСили логістикиГАР МОУ
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