Добрі дрони вдруге за добу вдарили по залізниці РФ

Сьогодні вночі українські дрони знову атакували залізничну інфраструктуру Ростовської області Росії. Під удар потрапила станція "Тацинська", де після вибухів спалахнула пожежа. Це вже другий за добу удар по цій ділянці залізниці.

За інформацією місцевої влади, вогонь виник поблизу житлового будинку через загоряння сухої трави. Евакуйовано три сім'ї. Пожежу оперативно ліквідували, постраждалих немає.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсарь заявив, що сили ППО РФ відбили атаки в Кам'янсько-Шахтинському, Кам'янському, Родіоново-Несветайському і Тацинському районах. Проте у хуторі Золотарівка через пошкодження ліній електропередачі без світла залишилися майже 200 жителів 87 будинків.

Аналітики зазначають, що "Тацинська" — не електрифікована ділянка залізниці, тож удари спрямовані не по підстанціях, а по самій інфраструктурі та дизельній тязі. Це свідчить про системне "вирізання" логістичних маршрутів РФ, включно з тепловозами, які забезпечують перевезення на нефікованих ділянках.

Як повідомляло раніше ForUa, останнім часом безпілотні удари по військових і логістичних об'єктах в тилу РФ стали системними. Окрім залізничних станцій, цілями атак є нафтобази, аеродроми та об’єкти енергетичної інфраструктури.