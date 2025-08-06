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Трамп підтвердив, що не піде у президенти втретє та назвав ймовірного наступника

Трамп підтвердив, що не піде у президенти втретє та назвав ймовірного наступника

Президент США Дональд Трамп заявив, що його наступником на посаді президента може стати чинний віцепрезидент Джей Ді Венс. Про це глава Білого дому повідомив під час пресконференції у Вашингтоні. «Зараз, очевидно, ще зарано про це говорити, але безперечно, він (Джей Ді Венс) виконує чудову роботу і, ймовірно, на цьому етапі був би фаворитом», — зазначив Трамп.

Крім того, президент підтвердив, що Венс може об'єднатися з державним секретарем Марко Рубіо у "тій чи іншій формі" напередодні президентських виборів 2028 року. Джей Ді Венс

Раніше держсекретар Марко Рубіо не виключав, що кандидатом від Республіканської партії на виборах у 2028 році може стати Джей Ді Венс, який нині обіймає посаду віцепрезидента США.

Водночас Дональд Трамп заявив, що не планує втретє балотуватися на пост президента. За його словами, він зосередиться на забезпеченні перемоги Республіканської партії у майбутніх виборах, підтримуючи нового кандидата.

 

 

 

 

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ТрампДжей Ді ВенсМарко Рубіоімовірний наступник Трампавибори -2028 в США
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