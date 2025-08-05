Агенти РФ намагалися палити будинки військових та об’єкти Укрзалізниці

Служба безпеки та Національна поліція затримали шістьох російських агентів, які вчиняли підпали в різних регіонах України.
Основними цілями ворога були приватні будинки українських захисників та їхніх сімей, а також енергооб’єкти Укрзалізниці.
Як повідомили в СБУ, всі затримані були завербовані РФ в Telegram-каналах, де вони шукали легких заробітків.
Так, у Київській області затримано трьох місцевих жителів віком від 18 до 21 року, які на замовлення ФСБ готували підпал будинку ветерана ЗСУ у Василькові.
За інструкцією окупантів вони виготовили коктейль Молотова, який мали кинути у вікно, щоб викликати загоряння. Зрадників затримали на місці запланованого злочину.
У Дніпропетровській області викрито завербованого окупантами монтажника з філії Укрзалізниці в Кам’янському районі.
За дорученням російських спецслужб фігурант спочатку підпалював залізничне енергообладнання вздовж місцевих колій.
Згодом отримав нове завдання – пустити під укіс вантажний ешелон Сил оборони.
У Вінницькій області викрито 18-річного мешканця міста Гайсин, який підпалив релейну шафу біля залізничної лінії райцентру.
Зловмисник використовував легкозаймисту суміш, яку власноруч виготовив за інструкцією куратора з РФ.
На Закарпатті затримано 52-річного безробітного з Ужгородського району. За допомогою легкозаймистих сумішей він намагався знищити дві релейні шафи сигнальних установок на залізничному сполученні прикордонного регіону.
За всіма виявленими фактами затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна шляхом підпалу).
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 10 років позбавлення волі до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.Автор: Сергій Ваха