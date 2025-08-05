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Надзвичайні події

Агенти РФ намагалися палити будинки військових та об’єкти Укрзалізниці

Агенти РФ намагалися палити будинки військових та об’єкти Укрзалізниці

Служба безпеки та Національна поліція затримали шістьох російських агентів, які вчиняли підпали в різних регіонах України.

Основними цілями ворога були приватні будинки українських захисників та їхніх сімей, а також енергооб’єкти Укрзалізниці.

Як повідомили в СБУ, всі затримані були завербовані РФ в Telegram-каналах, де вони шукали легких заробітків.

Так, у Київській області затримано трьох місцевих жителів віком від 18 до 21 року, які на замовлення ФСБ готували підпал будинку ветерана ЗСУ у Василькові.

За інструкцією окупантів вони виготовили коктейль Молотова, який мали кинути у вікно, щоб викликати загоряння. Зрадників затримали на місці запланованого злочину.

У Дніпропетровській області викрито завербованого окупантами монтажника з філії Укрзалізниці в Кам’янському районі.

За дорученням російських спецслужб фігурант спочатку підпалював залізничне енергообладнання вздовж місцевих колій.

Згодом отримав нове завдання – пустити під укіс вантажний ешелон Сил оборони.

У Вінницькій області викрито 18-річного мешканця міста Гайсин, який підпалив релейну шафу біля залізничної лінії райцентру.

Зловмисник використовував легкозаймисту суміш, яку власноруч виготовив за інструкцією куратора з РФ.

На Закарпатті затримано 52-річного безробітного з Ужгородського району. За допомогою легкозаймистих сумішей він намагався знищити дві релейні шафи сигнальних установок на залізничному сполученні прикордонного регіону.

За всіма виявленими фактами затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна шляхом підпалу).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 10 років позбавлення волі до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СБУпідпаларештНацполіціязатримання агентів
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