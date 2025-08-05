Зеленський і Трамп скоординували позиції та обмінялись оцінками ситуації

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що мав телефонну розмову з американським колегою Дональдом Трампом. Говорили про припинення війни та скоординували позиції.

Про це очільник держави розповів у соціальних мережах.

Зеленський подякував Трампу «за всі зусилля заради чесного й тривалого миру».

«Дійсно потрібно якнайшвидше припинити вбивства, ми це повністю підтримуємо. Багато місяців уже могло б бути без війни, якби росіяни її не затягували», — наголосив президент.

За словами керівника держави, Україна та США також скоординували позиції та обмінялись оцінками ситуації.

«Президент Трамп повністю поінформований про російські удари по Києву, по інших наших містах та громадах», — запевнив Зеленський.

Крім того, президенти обговорили санкції проти росії, спільні європейські рішення щодо закупівлі американської зброї для України та двосторонній проєкт угоди щодо дронів, підготовлений українською стороною.

Цей дзвінок відбувся на тлі погроз Трампа запровадити санкції проти РФ, якщо до 8 серпня не вдасться досягнути мирної угоди. За даними медіа, найближчими днями спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф має відвідати РФ.

Трамп вважає, що якщо знизити ціну на нафту на 10 доларів, то це змусить главу рф зупинити війну проти України. Водночас Reuters із посиланням на джерела писав, що путін навряд чи погодиться піти на поступки, оскільки налаштований повністю захопити чотири області України.