ГУР співпрацює із секс-працівницями та ескорт-моделями, - Буданов

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов підтвердив, що українські розвідники співпрацюють із секс-працівницями та ескорт-моделями, щоб здобувати унікальну інформацію.

Про це він розповів в інтерв’ю блогерці Раміні Есхакзай.

Буданов пояснив, що такий метод збору даних «працює на слабкостях» людей і дозволяє здобути інформацію, яку розвідники «узагалі в принципі не могли б дізнатися».

«Ви розумієте, скільки чоловіки інколи розповідають, щоб показати, які вони потужні, як то кажуть. І це передається потрібним людям», — зауважив очільник української військової розвідки.

Він також розповів, що розвідка не може довіряти жодному завербованому агенту, оскільки така людина потенційно може бути «елементом чиєїсь гри».

«Відсоток агентів-провокаторів чи подвійних агентів досить істотний. Особливо [багато] подвійних агентів. Причому вони працюють однаково якісно на обидві сторони», — пояснив Буданов.

Щодо «сплячих агентів», то очільник ГУР зауважив, що, за світовою практикою, час їхньої роботи зазвичай обмежується сімома роками. Після цього терміну «майже гарантовано» настає провал їхньої місії, зазначив Буданов. Хоча, за його словами, є такі «сплячі агенти», які працюють по 10-20 років.

Його також запитали, що стається з «розвідниками-нелегалами», які закінчують завдання. Буданов зазначив, що вони повертаються «спокійно десь працювати».

«Вони йдуть у цивільне життя, займаються якоюсь підприємницькою діяльністю чи, як модно дуже в багатьох країнах, йдуть в аналітичні центри», — додав Буданов.

Нагадаємо, у червні 2023 року блогерка Оксана Волощук (Ксюша Манекен, на фото), яка в минулому працювала в ескорті, отримала від ГУР нагороду. Представник ГУР Андрій Юсов пояснив, що вона допомагала розвідці інформаційно й не була залучена до агентурної роботи.

Як зазначає "24 канал", тоді Манекен згадала про своє минуле і про те, що вона заробляла на життя ескортом. Вона написала: "Комік став президентом, ескортниця отримала орден. А ви, всі такі "правильні", не отримали від цього життя них*я". Однак незабаром цю Stories Волощук видалила.