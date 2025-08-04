Нові підходи: українців готуватимуть до нацспротиву з 14 років

В Україні у межах реформування системи військової підготовки молоді та студентів цикл підготовки до національного спротиву починатиметься з 14 років.

Про це під час круглого столу в Укрінформі розповів в.о. начальника відділу політики національного спротиву Міністерства оборони України Ігор Хорт.

Він нагадав, що замість базової загальновійськової підготовки (БЗВП) держава впроваджує нову модель - основи національного спротиву, яка охопить усіх громадян, починаючи зі шкільного віку.

"Ми зараз відходимо від тієї системи, де все зводилося до БЗВП. Це більше не просто навчальна дисципліна, це цикл підготовки громадян до національного спротиву", - зазначив Хорт.

За новими підходами, цикл підготовки громадян до національного спротиву починається ще з 14 років, зокрема через участь у військово-патріотичних іграх таких, як "Сокіл", "Джура", а також вивчення оновленого предмета "Захист України", що вже впроваджується в школах і профтехосвіті.

Крім того, буде скасовано БЗВП у вишах, його замінять "Основи національного спротиву", але без присвоєння військової спеціальності.

"Це не про військову спеціальність. Це про мотивацію, про готовність захищати країну. Предмет "Основи національного спротиву" буде обов’язковим як для хлопців, так і для дівчат. Не хочеш проходити - відраховуйся з навчального закладу", - наголосив Хорт.

Представник Міноборони зазначив, що на відміну від БЗВП, яка викладалася формально й не давала реальної підготовки, новий підхід передбачає практичну участь у навчанні, включаючи маніпуляцію зі зброєю, тактичну та вогневу підготовку.

Він нагадав, що після завершення навчання в закладах освіти громадяни обов’язково проходитимуть базову військову службу, яка стане частиною загальної підготовки. Нову модель уже впроваджують, і, як зазначають у міністерстві, вона дозволить зробити оборону країни масовою та стійкою.

За словами Хорта, ще один цикл підготовки до національного спротиву - це центри "18-60+".

"Ми створюємо центри підготовки для всіх: резервістів, студентів, охочих. Кожен зможе прийти, потренуватися, потримати зброю, зрозуміти свій рівень", - додав він.

ForUA.com нагадує, в Україні запроваджують нові підходи до навчання цивільного населення основам безпеки, оборони та самозахисту. З нового навчального року школярі та студенти вивчатимуть оновлені курси: "Захист України" та "Основи національного спротиву".

До того ж у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про підготовку громадян до національного спротиву. Навчання проходитимуть і чоловіки, і жінки - як добровільно, так і в межах освітніх програм.

Підготовка відбуватиметься у спеціальних центрах за участю ветеранів. Центри зможуть використовувати державне майно та вогнепальну зброю для навчання.

Також ЗМІ повідомляли, що в Україні вже працює полігон для студентів, які проходитимуть курс "Основи національного спротиву".

Як пояснив міністр освіти Оксен Лісовий, це не військова підготовка, а базові знання з безпеки, орієнтації, домедичної допомоги та цифрових загроз. Полігони облаштовані комфортно, щоб заохотити молодь. Курс стане обов’язковим з 1 вересня 2025 року, якщо законопроєкт №13347 ухвалить Рада.