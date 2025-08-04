﻿
Технології

Мінцифри представило правила безпечної роботи з ШІ: документ орієнтований на адвокатів і суддів

Мінцифри представило правила безпечної роботи з ШІ: документ орієнтований на адвокатів і суддів

Міністерство цифрової трансформації України спільно з Мін’юстом, Державною судовою адміністрацією, Асоціацією правників України та іншими партнерами підготувало перші рекомендації щодо відповідального використання штучного інтелекту в юридичній сфері. Про це повідомляє Мінцифри.

Документ орієнтований на юристів, адвокатів, суддів, прокурорів, нотаріусів та інших фахівців, які працюють із законодавством.

Розробники зазначають, що ШІ-інструменти можуть значно спростити підготовку контрактів і позовів, допомогти у моніторингу змін у законодавстві та аналізі судової практики. Водночас вони попереджають про ризики — від витоку персональних даних і порушення професійної таємниці до помилок у тлумаченні права та так званих галюцинацій ШІ.

У рекомендаціях наведено:

  • список із 40 ШІ-інструментів, серед яких ChatGPT, Gemini, DoNotPay, WINCOURT, “Суд на долоні”;
  • поради зі створення ефективних запитів;
  • розвінчання поширених міфів;
  • критерії вибору надійних систем.

Серед ключових порад — не вводити в ШІ-системи дані, за якими можна ідентифікувати особу; перевіряти відповіді ШІ та вимагати посилання на джерела; фіксувати використання ШІ в договорах із клієнтами; обирати захищені версії, що не зберігають історію запитів.

Документ підготовлений за підтримки проєкту UK DIGIT, який фінансується UK Dev і реалізується Фондом Євразія.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

документмінцифримінюстштучний інтелекттехнології
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Альбом Bad Bunny став найпопулярнішим в історії Spotify
Рейтинги 04.08.2025 17:41:23
Альбом Bad Bunny став найпопулярнішим в історії Spotify
Читати
У Києві готують фестиваль творчости для людей з інвалідністю
Столиця 04.08.2025 17:23:42
У Києві готують фестиваль творчости для людей з інвалідністю
Читати
Вперше в історії України наші співвітчизниці стали чемпіонками Європи з пляжного волейболу
Спорт 04.08.2025 17:00:59
Вперше в історії України наші співвітчизниці стали чемпіонками Європи з пляжного волейболу
Читати

Популярнi статтi