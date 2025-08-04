ВАКС обрав запобіжні заходи підозрюваним у хабарництві та заволодінні грошовими коштами під час закупівлі безпілотників та засобів РЕБ, повідомляє ЦПД.
Зокрема, йдеться про:
- народного депутата від Слуги Народу Олексія Кузнєцова взяли під варту з можливою заставою в 8 млн грн.
- колишнього голову Луганської обласної адміністрації Сергія Гайдая взяли під варту з можливою заставою у 10 млн грн.
- власника компанії-виробника дронів "Акоптерс" Владислава Марченка взяли під варту з можливою заставою в 15 млн грн.
Під час обрання запобіжок прокурор оприлюднив фрагменти розмов фігурантів справи.
Зокрема, є згадки про зв’язки Гайдая з головою Офісу президента Єрмаком. Прокурор процитував таку фразу підозрюваного: "Я Ермака знаю 20 лет. Я единственный человек в стране, кто может говорить ему правду".
Крім того, прозвучали домовленості про розподіл грошових коштів та залучення знайомих судекспертів для вирішення ймовірних проблем.Автор: Сергій Ваха