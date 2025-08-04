﻿
Полiтика

ВАКС відправив у СІЗО ексочільника Луганської ОВА Гайдая, нардепа Кузнєцова та власника компанії "Акоптерс" Марченка

ВАКС відправив у СІЗО ексочільника Луганської ОВА Гайдая, нардепа Кузнєцова та власника компанії "Акоптерс" Марченка

ВАКС обрав запобіжні заходи підозрюваним у хабарництві та заволодінні грошовими коштами під час закупівлі безпілотників та засобів РЕБ, повідомляє ЦПД.

Зокрема, йдеться про:

  • народного депутата від Слуги Народу Олексія Кузнєцова взяли під варту з можливою заставою в 8 млн грн.
  • колишнього голову Луганської обласної адміністрації Сергія Гайдая взяли під варту з можливою заставою у 10 млн грн.
  • власника компанії-виробника дронів "Акоптерс" Владислава Марченка взяли під варту з можливою заставою в 15 млн грн.

Під час обрання запобіжок прокурор оприлюднив фрагменти розмов фігурантів справи.

Зокрема, є згадки про зв’язки Гайдая з головою Офісу президента Єрмаком. Прокурор процитував таку фразу підозрюваного: ​​"Я Ермака знаю 20 лет. Я единственный человек в стране, кто может говорить ему правду".

Крім того, прозвучали домовленості про розподіл грошових коштів та залучення знайомих судекспертів для вирішення ймовірних проблем.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

судкорупціяарештВладислав МарченкоВАКСОлексій КузнєцовСергій Гайдай
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

"Динамо" знає потенційних суперників у кваліфікації Ліги чемпіонів
Спорт 04.08.2025 13:51:51
"Динамо" знає потенційних суперників у кваліфікації Ліги чемпіонів
Читати
150 мільйонів у Києві піде на реконструкцію архівів за завищеними цінами
Суспiльство 04.08.2025 13:32:04
150 мільйонів у Києві піде на реконструкцію архівів за завищеними цінами
Читати
Зеленський увів санкції проти осіб, причетних до розкрадання українського зерна та надр
Економіка 04.08.2025 13:09:42
Зеленський увів санкції проти осіб, причетних до розкрадання українського зерна та надр
Читати

Популярнi статтi