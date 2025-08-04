300-та місія на передову: БФ молодіжної ініціативи «Надія», Валерій Дубіль і Віта Присяжнюк доставили допомогу захисникам на Донеччину та Харківщину

Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» разом із головою наглядової ради фонду, першим заступником голови Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Валерієм Дубілем та співзасновницею фонду Вітою Присяжнюк здійснили 300-ту гуманітарну місію на передову.

Цього разу критично важливу допомогу отримали підрозділи Сил оборони на сході України — у Донецькій і Харківській областях.

У Краматорську підтримку отримали бійці Львівського нацполу — стрілецького батальйону. Фонд передав їм зарядні станції для живлення дронів, планшетів і засобів зв’язку, а також генератор, який забезпечуватиме резервне живлення в разі перебоїв з електропостачанням.

25-та окрема Січеславська повітряно-десантна бригада отримала сучасну РЕБ-систему «Апостол», здатну ефективно приглушувати ворожі безпілотники, протидіяти розвідці та захищати позиції наших бійців. Також було доставлено партію техніки бійцям кількох бригад поблизу Слов’янська.

На Харківщині прикордонники отримали евакуаційний автомобіль для транспортування поранених із зони бойових дій. Крім того, стабілізаційному пункту передано швейцарський апарат Easy Pulse — обладнання для серцево-легеневої реанімації, яке може врятувати життя у критичні хвилини.



«300 поїздок — це не просто цифра. Це місяці безперервної благодійної роботи заради наших хлопців та дівчат, які боронять країну на полі бою. За цей час ми передали понад 300 РЕБ-систем, сотні Starlink-терміналів, зарядних станцій, генераторів, дронів, апаратів для реанімації, медичного обладнання, транспорту та іншого спорядження. Усе це — шанс вижити, можливість зберегти зв’язок, провести евакуацію, зупинити кровотечу, запобігти атаці. Наш фонд — це про сталість. Ми будемо поруч стільки, скільки треба, аби кожен, хто тримає небо й землю, знав: про нього не забули», — підкреслив Валерій Дубіль.



Ця місія стала можливою завдяки підтримці партнерів: Юлії Богатирьової, Ігоря Кучеренка, Святослава Нечипоренка, компанії EDG GROUP, Івана Дубіля та Іллі Дубіля, Владлена Нікітіна, Євгена Довбні, Сергія Боголюбова, Юлії Клименюк, родини Герег і компанії «Епіцентр». Постійну підтримку в реалізації благодійних ініціатив надають партнери фонду Ігор Корж та Олексій Юренко.



З початку повномасштабного вторгнення Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» системно забезпечує українських військових сучасним технічним обладнанням. Підтримку регулярно отримують ЗСУ, Національна гвардія, прикордонники, поліція та розвідка.



«Фонд і далі виконуватиме свою місію — рятувати життя, підтримувати фронт і посилювати тих, хто боронить Україну», — резюмувала Віта Присяжнюк.