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Суспiльство

В Україні ліквідовано останній пам'ятник більшовицькому тирану

В Україні ліквідовано останній пам'ятник більшовицькому тирану

У селі Рудківці на Хмельниччині демонтували погруддя Владіміра Лєніна, що було останнім пам’ятником вождю російських більшовиків на підконтрольній уряду Україні території.

Про це повідомив проєкт «Деколонізація. Україна» у Фейсбуці.

«У селі Рудківці, що на Хмельниччині, після нашого звернення було демонтовано останній пам’ятник Лєніну в Україні», - йдеться у повідомленні.

У листі Новоушицького селищного голови Анатолія Олійника вказано, що комунальне підприємство здійснило демонтаж погруддя Лєніна.

Демонтований пам’ятник перевезли на виробничу територію підприємства.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

комуністирашистиВладімір Лєнінпам'ятникдекомунізаціядеколонізаціятерор
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