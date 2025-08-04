В Україні ліквідовано останній пам'ятник більшовицькому тирану

У селі Рудківці на Хмельниччині демонтували погруддя Владіміра Лєніна, що було останнім пам’ятником вождю російських більшовиків на підконтрольній уряду Україні території.

Про це повідомив проєкт «Деколонізація. Україна» у Фейсбуці.

«У селі Рудківці, що на Хмельниччині, після нашого звернення було демонтовано останній пам’ятник Лєніну в Україні», - йдеться у повідомленні.

У листі Новоушицького селищного голови Анатолія Олійника вказано, що комунальне підприємство здійснило демонтаж погруддя Лєніна.

Демонтований пам’ятник перевезли на виробничу територію підприємства.