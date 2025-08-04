Юлія Свириденко перезавантажує митницю за допомогою Адоменоса, Бернстайна та Мікурії

Кабінет Міністрів оголосив відкритий конкурс на посаду голови Державної митної служби.

Про це у Telegram повідомила прем'єрка Юлія Свириденко.

"Це важливий етап у перезавантаженні митниці, яка має стати ефективним і прозорим органом, що працює за європейськими стандартами. До складу конкурсної комісії увійшли представники українського бізнесу та міжнародні експерти з антикорупційного й митного напрямів", - йдеться в повідомленні.

Склад конкурсної комісії

Від України:

Андрій Єрашов — керівник аналітичного центру Спілки українських підприємців (СУП);

Дмитро Олійник — голова Ради Федерації роботодавців України;

Олег Тимків — директор з розвитку бізнесу, аудиторська фірма "Моор Стівенс".

Від міжнародних партнерів:

Арунас Адоменас — митний аташе Литви при ЄС, експерт з митної політики та міжнародного співробітництва;

Девід Бернстайн — експерт з питань врядування та інституційних реформ;

Куніо Мікурія — міжнародний експерт з митної політики, сприяння торгівлі та організаційного лідерства.

"Також Уряд затвердив середньостроковий план заходів із реалізації реформи митниці — це один із ключових напрямів у Національній стратегії доходів до 2030 року. Реформована митниця має встановити рівні правила для всіх учасників економіки та стати джерелом стабільних надходжень до державного бюджету", - підсумувала прем'єрка.