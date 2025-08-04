﻿
Полiтика

Юлія Свириденко перезавантажує митницю за допомогою Адоменоса, Бернстайна та Мікурії

Юлія Свириденко перезавантажує митницю за допомогою Адоменоса, Бернстайна та Мікурії

Кабінет Міністрів оголосив відкритий конкурс на посаду голови Державної митної служби.

Про це у Telegram повідомила прем'єрка Юлія Свириденко.

"Це важливий етап у перезавантаженні митниці, яка має стати ефективним і прозорим органом, що працює за європейськими стандартами. До складу конкурсної комісії увійшли представники українського бізнесу та міжнародні експерти з антикорупційного й митного напрямів", - йдеться в повідомленні.

Склад конкурсної комісії

Від України:

Андрій Єрашов — керівник аналітичного центру Спілки українських підприємців (СУП);
Дмитро Олійник — голова Ради Федерації роботодавців України;
Олег Тимків — директор з розвитку бізнесу, аудиторська фірма "Моор Стівенс".

Від міжнародних партнерів:

Арунас Адоменас — митний аташе Литви при ЄС, експерт з митної політики та міжнародного співробітництва;
Девід Бернстайн — експерт з питань врядування та інституційних реформ;
Куніо Мікурія — міжнародний експерт з митної політики, сприяння торгівлі та організаційного лідерства.

"Також Уряд затвердив середньостроковий план заходів із реалізації реформи митниці — це один із ключових напрямів у Національній стратегії доходів до 2030 року. Реформована митниця має встановити рівні правила для всіх учасників економіки та стати джерелом стабільних надходжень до державного бюджету", - підсумувала прем'єрка. 

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

митницяконкурсЮлія СвириденкоАрунас АдоменасДевід БернстайнКуніо МікуріяАндрій ЄрашовДмитро ОлійникОлег Тимків
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Трамп: Передайте Медвєдєву, цьому невдасі екс-президенту РФ, що він заходить на дуже небезпечну територію
Полiтика 03.08.2025 20:36:37
Трамп: Передайте Медвєдєву, цьому невдасі екс-президенту РФ, що він заходить на дуже небезпечну територію
Читати
Зеленський звільнив Гайдая і Юрченка через підозри в корупції при закупівлі дронів
Полiтика 03.08.2025 20:14:35
Зеленський звільнив Гайдая і Юрченка через підозри в корупції при закупівлі дронів
Читати
Президент призначив Кривоножка командувачем Повітряних сил ЗСУ
Суспiльство 03.08.2025 20:01:37
Президент призначив Кривоножка командувачем Повітряних сил ЗСУ
Читати

Популярнi статтi